Киркорова заметили с обручальным кольцом на премии "Золотой граммофон"

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров вновь привлек внимание на "Золотом граммофоне", не только как главный рекордсмен, но и в роли ведущего церемонии. В роскошном черно-белом костюме, подчеркивающем его атлетичные формы, артист появился на ковровой дорожке.

Фото: личный аккаунт инстаграм Филипп Киркоров

Особое внимание привлекло золотое кольцо с россыпью бриллиантов на руке, что навело репортеров на вопрос о браке. Киркоров с лукавой улыбкой подтвердил, что это обручальное кольцо, намекнув на свою недавнюю свадьбу.

Артист также поделился радостными моментами из новой жизни, подчеркивая, что сейчас для него главное — дом, семья и состояние домашнего уюта.

Киркоров перестал скрывать правду. Хвастался обручальным кольцом со сцены. Скоро свадьба.