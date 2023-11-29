Филипп Киркоров вновь привлек внимание на "Золотом граммофоне", не только как главный рекордсмен, но и в роли ведущего церемонии. В роскошном черно-белом костюме, подчеркивающем его атлетичные формы, артист появился на ковровой дорожке.
Особое внимание привлекло золотое кольцо с россыпью бриллиантов на руке, что навело репортеров на вопрос о браке. Киркоров с лукавой улыбкой подтвердил, что это обручальное кольцо, намекнув на свою недавнюю свадьбу.
Артист также поделился радостными моментами из новой жизни, подчеркивая, что сейчас для него главное — дом, семья и состояние домашнего уюта.
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.