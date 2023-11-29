Фаррух Закиров ответил на обвинения в "крышевании" спонсирующей ВСУ Наргиз

Советский и узбекский эстрадный артист, композитор и актер Фаррух Закиров ответил на заявления российского продюсера Максима Фадеева относительно "крышевания" своей племянницы, певицы Наргиз, которая ранее призналась в поддержке ВСУ.
Закиров подчеркнул, что не может влиять на поступки родственников и отрицает обвинения в "крышевании". Он заявил, что ответственен только за себя и свою творческую деятельность с ансамблем "Ялла".
"Теории о том, что я "стою за чем-либо" или "крышую чьи-либо поступки", — это абсолютная ложь", — передаёт слова артиста Newsю.ru.
Фаррух также подметил, что ушел с поста министра культуры почти 20 лет назад, и сосредотачивается только на работе с ансамблем "Ялла". Он выразил любовь к российской публике и гордость за свои концерты, акцентируя, что всегда открыто делился информацией о своих гастролях в России.
Артист заявил, что его цель — поощрение дружбы между народами России и Узбекистана. В завершение Закиров выразил надежду на понимание со стороны публики, отказавшись от дальнейших комментариев по поводу Наргиз.
Ранее сообщалось, что продюсер Пригожин назвал Наргиз "неблагодарной свиньей" за финансирование ВСУ.
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