Пранкеры Вован и Лексус заявили, что певица Наргиз призналась в спонсировании ВСУ

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Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) сообщили, что певица Наргиз в беседе с ними призналась в спонсировании украинских ВС.

Фото: openverse.org by Равиль Иткулов is licensed under CC BY-SA 3.0.

По их словам, им удалось связаться с исполнительницей, представившись экс-министром культуры Украины Александром Ткаченко.

Как подчеркнули пранкеры, в этом разговоре Наргиз поделилась, что является патриоткой Соединённых Штатов Америки, а также заявила о плохом психическом состоянии из-за конфликта между РФ и Украиной.

"В доказательство своей любви к Украине она призналась, что спонсировала ВСУ", — сказано в Telegram-канале пранкеров.

Ранее Наргиз покинула Россию и уехала к себе на родину — в Узбекистан. Певица вернулась к начальному этапу музыкальной карьеры. Теперь она выступает в узбекских заведениях общественного питания.