Певица Наргиз Закирова вернулась к начальному этапу музыкальной карьеры в Узбекистане

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Популярная певица Наргиз Закирова, которая покинула Россию после конфликта из-за политических высказываний, сейчас стремится преуспеть в Узбекистане. Она вернулась к начальному этапу своей музыкальной карьеры, выступая в небольших ресторанах. Об этом сообщает журналист Валентин Богданов из ВГТРК.

Фото: eg.ru

Он отмечает, что певица начинала свою карьеру в ресторанах США, а теперь выступает в узбекских заведениях. Такое сравнение может указывать на снижение её популярности.

Вернувшись к пению на родном языке, артистка старается привлечь больше поклонников в Узбекистане. Однако её выступления в небольших ресторанах и отсутствие широкой популярности говорят о том, что восстановление карьеры не идёт так гладко, как она ожидала.

В настоящее время артистка сталкивается с трудностями и недовольством со стороны публики, и ей приходится преодолевать прошлые ошибки, улучшать свою репутацию у соотечественников.

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Наргиз - "Ты моя нежность"