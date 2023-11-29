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Звезда сериала "Универ" Молоховская борется с паническими атаками

1:53
Шоу-бизнес

Актриса, исполнившая роль дочери ректора в популярном сериале "Универ. Новая общага", пережила заражение COVID-19 в 2020 году. После восстановления здоровья Екатерина Молоховская приступила к съемкам в новом проекте под названием "Зона комфорта" с участием Гарика Харламова. Однако вскоре после начала работы над новым сериалом актриса почувствовала необычные симптомы, наподобие ощущения смерти, которые впоследствии оказались паническими атаками.

Звезда сериала "Универ" Молоховская борется с паническими атаками
Фото: Личный инстаграмм-аккаунт Екатерины Молоховской @molokhovskaya by Екатерина Молоховская

"Ковид стал для меня триггером. У меня произошла моя первая паническая атака. Я думала, что это конец. Вызвала "скорую", мой пульс был 180. Мне казалось, что я уже на финише. Однако оказалось, что нет", — рассказала Екатерина.

Актриса обратилась за помощью к медикам, но бригада "скорой" не выявила ничего необычного в ее состоянии. Обнаружение проблемы произошло на приеме у кардиолога, сообщает thevoicemag.

"Меня осмотрели и сказали: "Все показатели нормальные, проверьте сердце". У меня, к счастью, был знакомый кардиолог. Обратившись к нему, он сообщил: "Поздравляю, у вас панические атаки". Я удивленно спросила: "Что это такое?". В ответ он пояснил: "Если повторится — просто дышите в пакет".

Сейчас, конечно, смешно вспоминать об этом. Но, честно говоря, я не помню, когда мне было так страшно. Действительно казалось, что это конец. Паническое расстройство захлестнуло меня волной, атаки следовали одна за другой. Это сильно сказалось на моем физическом состоянии, буквально физически болело. Я думала, что это инфаркт. Это было настолько болезненно, что трудно передать словами", — поделилась Молоховская.

Екатерина Молоховская
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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