Балерина Анастасия Волочкова вышла на связь после новости о смерти экс-бойфренда

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

После новости о смерти Сергея Кузнецова в тюрьме, который познакомился с Анастасией Волочковой в шоу "Давай поженимся" в 2021 году, Анастасия Волочкова эмоционально отреагировала в запрещенной соцсети. Она удивлена, что ее до сих пор связывают с этим человеком, ведь у них были непродолжительные отношения. Балерина подчеркнула, что он не проявлял к ней никаких признаков агрессии.

Фото: Личный аккаунт Анастасии Волочковой в Instagram by Анастасия Волочкова

"Откуда я знаю, что стало причиной того, что Сергей повесился, повесился ли он и правда ли это?" — высказалась она.

Super.ru пишет, что в комментариях подметили, что сочувствия от Волочковой вряд ли дождешься, зато лишний раз напомнить о своем дне рождения балерина не упустила возможности (в видео она сказала, что из путешествия с Кузнецовым вернулась в январе накануне дня рождения).

"Неужели просто нельзя высказать соболезнования?" — недоумевает одна из подписчиц.

Напомним, что в мае этого года Кузнецов избил жену до полусмерти, после чего попал в тюрьму.

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