Пэрис Хилтон снова стала мамой и назвала дочь Лондон

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса, певица и модель Пэрис Хилтон поделилась с поклонниками радостной новостью о том, что стала матерью вновь. В своем Instagram* она выложила фотографию розового детского наряда с подписью: "Спасибо за мою малышку". На одежде также было написано имя дочери 42-летней Хилтон — Лондон.

Фото: личный инстаграмм-акаунт Пэрис Хилтон

Ранее актриса рассказывала журналистам, что выбрала имя для дочери еще в марте 2023 года, называя его в честь своего любимого города. Пэрис также выразила желание иметь много детей в будущем.

В ноябре 2021 года Пэрис Хилтон вышла замуж за бизнесмена Картера Реума. 25 января 2023 года она объявила о рождении сына по имени Феникс, который появился на свет благодаря суррогатной матери.

На этот раз Хилтон не уточнила, прибегала ли она к суррогатному материнству. Однако в конце октября актриса позировала в образе Бритни Спирс на одной из первых посвященных Хэллоуину вечеринок в Голливуде, придя туда в откровенном образе стюардессы, взятом из клипа 2003 года "Toxic" — в синем костюме с вырезом в области декольте и с синей пилоткой.

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