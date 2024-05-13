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Роза Хайруллина в роли Марины Дурново – жены писателя Даниила Хармса

1:05
Культура

18 и 19 мая в Театре на Трубной представят спектакль "Однажды".

Роза Хайруллина в роли Марины Дурново – жены писателя Даниила Хармса
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

Авторская постановка Розы Хайруллиной, Юлии Галкиной, Евгения Козлова рассказывает историю жизни Марины Дурново с писателем Даниилом Хармсом. В основе спектакля лежит пьеса Александра Углова — "Интервью", мотивы которой тонко переплетены со стихотворениями Хармса и музыкальными номерами. Искусство "без лишних" слов — так можно одним предложением описать концепцию новой постановки. Диалоги между персонажами Розы Хайруллиной и Евгения Козлова минимальны — да и нужны ли они в этой истории? Юлия Галкина в роли журналиста одновременно выступает как рассказчик и объединяет две временные эпохи.

Спектакль Розы Хайруллиной, Юлии Галкиной и Евгения Козлова — авторский взгляд на жизнь Марины Дурново, жены писателя Даниила Хармса. Это новое прочтение истории их отношений, которое оценят любители необычных форм исполнительского искусства.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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