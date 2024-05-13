Роза Хайруллина в роли Марины Дурново – жены писателя Даниила Хармса

18 и 19 мая в Театре на Трубной представят спектакль "Однажды".
Авторская постановка Розы Хайруллиной, Юлии Галкиной, Евгения Козлова рассказывает историю жизни Марины Дурново с писателем Даниилом Хармсом. В основе спектакля лежит пьеса Александра Углова — "Интервью", мотивы которой тонко переплетены со стихотворениями Хармса и музыкальными номерами. Искусство "без лишних" слов — так можно одним предложением описать концепцию новой постановки. Диалоги между персонажами Розы Хайруллиной и Евгения Козлова минимальны — да и нужны ли они в этой истории? Юлия Галкина в роли журналиста одновременно выступает как рассказчик и объединяет две временные эпохи.
Спектакль Розы Хайруллиной, Юлии Галкиной и Евгения Козлова — авторский взгляд на жизнь Марины Дурново, жены писателя Даниила Хармса. Это новое прочтение истории их отношений, которое оценят любители необычных форм исполнительского искусства.
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