Певец Джастин Бибер трогательно поздравил жену Хейли с 27-летием

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Американский исполнитель 29-летний Джастин Бибер в честь 27-летия своей жены Хейли Бибер (Болдуин) написал ей романтичное послание на своей странице в Instagram* и прикрепил трогательное видео.

Фото: Личный аккаунт Джастина Бибера в Instagram by Джастин Бибер is licensed under https://www.instagram.com/p/Cz10DB_SR1i/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

«С днем рождения, детка. Ты делаешь мою жизнь чудесной. И да, я тот самый счастливчик, который заполучил всю тебя», — написал Джастин.

Super.ru пишет, что в комментариях к посту можно наблюдать разделение мнений среди фолловеров Джастина. Одни считают их отношения настоящими и здоровыми, тогда как другие сомневаются в искренности их любви и обсуждают различные теории заговора.

Хейли, однако, уже ранее ответила на эти сомнения и уточнила, что нет необходимости волноваться - их отношения настоящие.

*Запрещен в РФ