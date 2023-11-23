Американский исполнитель 29-летний Джастин Бибер в честь 27-летия своей жены Хейли Бибер (Болдуин) написал ей романтичное послание на своей странице в Instagram* и прикрепил трогательное видео.
«С днем рождения, детка. Ты делаешь мою жизнь чудесной. И да, я тот самый счастливчик, который заполучил всю тебя», — написал Джастин.
Super.ru пишет, что в комментариях к посту можно наблюдать разделение мнений среди фолловеров Джастина. Одни считают их отношения настоящими и здоровыми, тогда как другие сомневаются в искренности их любви и обсуждают различные теории заговора.
Хейли, однако, уже ранее ответила на эти сомнения и уточнила, что нет необходимости волноваться - их отношения настоящие.
*Запрещен в РФ
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