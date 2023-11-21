Директор Моргенштерна* поделился условиями выступления рэпера в России

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Концертный директор рэпера Моргенштерна*, Владимир Шавгулидзе, подтвердил наличие требования о наличии небольшой бутылки водки в техническом райдере музыканта. Бутылка водки объемом 0,25 литра должна устанавливаться рядом с моторной линией M1 до начала саундчека. В райдере также фигурируют другие требования, включая кальянщика в гримерке, 15 бутылок пива, литр 12-летнего виски Macallan, липовый мед и консервированные опята на закуску.

Фото: prt scr youtube.com/Моргенштерн

Стоимость выступления Моргенштерна* на корпоративе составляет $100 тысяч. В случае возможных проблем с прохождением границы и таможенного контроля, организаторы обязуются выплатить весь гонорар, так как такие ситуации не считаются форс-мажорными обстоятельствами. Концертный директор также заявил, что на данный момент у Моргенштерна* нет запланированных концертов в России.



*признан в РФ иностранным агентом







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