Рената Литвинова всегда привлекала внимание своей хрупкостью и изысканностью. Актриса утверждала, что готова пойти на голод ради поддержания стройности и даже "питаться воздухом". Однако, кажется, она перегнула палку с диетой.
Новое фото 56-летней звезды, которым она поделилась в социальных сетях, вызвало у подписчиков удивление, сообщает "Комсомольская правда".
На снимке Рената позирует в топе с открытыми плечами. Острые ключицы и худые руки выглядят истощенными. В комментариях под фотографией подписчики отмечают, что Литвинова выглядит больной.
Весной 2022 года Рената Литвинова покинула Россию и обустроилась в Париже, где у нее есть квартира. С тех пор актриса вынуждена зарабатывать случайными выступлениями, в том числе участвует в редких моноспектаклях.
В остальное время Литвинова проводит в Европе без работы, так как предложения о ролях в кино и театре не поступают. Единственным способом самовыражения для нее стали фотосессии для глянцевых журналов, которые тоже не происходят часто.
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