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Уехавшая из России Рената Литвинова удивила поклонников исхудавшей фигурой

1:14
Шоу-бизнес

Рената Литвинова всегда привлекала внимание своей хрупкостью и изысканностью. Актриса утверждала, что готова пойти на голод ради поддержания стройности и даже "питаться воздухом". Однако, кажется, она перегнула палку с диетой.

Уехавшая из России Рената Литвинова удивила поклонников исхудавшей фигурой
Фото: Личная страница Ренаты Литвиновой в социальных сетях

Новое фото 56-летней звезды, которым она поделилась в социальных сетях, вызвало у подписчиков удивление, сообщает "Комсомольская правда".

На снимке Рената позирует в топе с открытыми плечами. Острые ключицы и худые руки выглядят истощенными. В комментариях под фотографией подписчики отмечают, что Литвинова выглядит больной.

Весной 2022 года Рената Литвинова покинула Россию и обустроилась в Париже, где у нее есть квартира. С тех пор актриса вынуждена зарабатывать случайными выступлениями, в том числе участвует в редких моноспектаклях.

В остальное время Литвинова проводит в Европе без работы, так как предложения о ролях в кино и театре не поступают. Единственным способом самовыражения для нее стали фотосессии для глянцевых журналов, которые тоже не происходят часто.

РЕНАТА ЛИТВИНОВА: "Северный ветер", Сурков и Земфира
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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