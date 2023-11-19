Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые выяснили, что есть связь между дневными мыслями и содержанием снов
У дилеров закончились Lada Largus: спрос превысил предложение
Гитарист Пугачёвой рассказал, зачем она приезжала в монастырь на Кипре
Врач Демьяновская рассказала, что делать для безопасного использования наушников
Иностранные наемники бегут из Укрианы: "Мы на это не подписывались"
Эксперты назвали 8 причины, почему нужно заниматься половой жизнью
Как обрабатывать грецкий орех
РБК: в фильме "Белое солнце пустыни" нашли киноляпы с сапогами и коромыслом актёров
Иностранные наёмники ВСУ устроили драку с поножовщиной в Киеве

Лариса Гузеева порекомендовала Харламову избавиться от брачного контракта

1:24
Шоу-бизнес

На протяжении долгого времени Гарик Харламов насмехался над Ларисой Гузеевой, создавая смешные видео и сопровождая их издевательскими комментариями в соцсетях. Многие думали, что между ними существует конфликт. Однако судьба привела их на съемочную площадку фильма "Теща", где Гузеева сыграла тещу, а Харламов — зятя.

Лариса Гузеева порекомендовала Харламову избавиться от брачного контракта
Фото: prt scr youtube.com/Comedy Club

Напряжение в отношениях все-таки существовало, и Гузеевой докладывали, что Харламов делает нелицеприятные шутки и называет ее старой. Но после совместных съемок в фильме и гостевого участия в шоу "Кстати", они нашли общий язык.

Гузеева изначально с сомнением относилась к сотрудничеству, но общение с Харламовым на съемочной площадке изменило ее взгляд. В шоу "Кстати" они держались за руки, и Харламов называл Гузееву "настоящим профессионалом", а она отвечала ему комплиментами, называя "талантливым человеком" и "хорошим мальчиком".

Звезда Comedy Club Азамат Мусагалиев, шутя, спросил Гузееву, как Гарику разговаривать о брачном контракте с возлюбленной. Однако Гузеева отреагировала серьезно, похвалив Харламова и заявив, что для такой красивой девушки, как его возлюбленная, не нужен никакой брачный договор.

Ранее сообщалось: Гузеева назвала Харламова "аутистом".

Тёща фильм 2023/ трейлер/ Гарик Харламов, Лариса Гузеева
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Врачи из РФ в письме к Путину попросили освободить художницу Скочиленко

33-летняя Саша Сколиченко, которая отправилась за решетку из-за переклеенных ценников в магазине, получила внушительную поддержку от российских врачей.

Российские врачи обратились с письмом к Владимиру Путину с просьбой освободить художницу Скочиленко
Лётчик Воевода: действующий пилот ВВС Украины прилетел в РФ на истребителе Су-27
Лётчик ВСУ угнал истребитель и прилетел в Россию
Оргии в джакузи: крупнейшую тюрьму Бельгии потряс сексуальный скандал
Лондон потерял тонны золота России, слитки вывозятся в обход Англии
Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров Бойцы ВС РФ утверждают, что получили снаряды из КНДР. Россия на пороге выхода из санкций СБ ООН Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова
Кедми обвинил Россию в непонимании евреев
Тайная операция: Летчик ВСУ дезертировал в Россию под прикрытием Воеводы
Еще одна сбежала: Актриса Муцениеце объявила о своем решении покинуть Россию
Еще одна сбежала: Актриса Муцениеце объявила о своем решении покинуть Россию
Последние материалы
Ученые выяснили, что есть связь между дневными мыслями и содержанием снов
У дилеров закончились Lada Largus: спрос превысил предложение
Лариса Гузеева порекомендовала Харламову избавиться от брачного контракта
Гитарист Пугачёвой рассказал, зачем она приезжала в монастырь на Кипре
Врач Демьяновская рассказала, что делать для безопасного использования наушников
Иностранные наемники бегут из Укрианы: "Мы на это не подписывались"
Эксперты назвали 8 причины, почему нужно заниматься половой жизнью
Как обрабатывать грецкий орех
РБК: в фильме "Белое солнце пустыни" нашли киноляпы с сапогами и коромыслом актёров
Иностранные наёмники ВСУ устроили драку с поножовщиной в Киеве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников