Лариса Гузеева порекомендовала Харламову избавиться от брачного контракта

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На протяжении долгого времени Гарик Харламов насмехался над Ларисой Гузеевой, создавая смешные видео и сопровождая их издевательскими комментариями в соцсетях. Многие думали, что между ними существует конфликт. Однако судьба привела их на съемочную площадку фильма "Теща", где Гузеева сыграла тещу, а Харламов — зятя.

Фото: prt scr youtube.com/Comedy Club

Напряжение в отношениях все-таки существовало, и Гузеевой докладывали, что Харламов делает нелицеприятные шутки и называет ее старой. Но после совместных съемок в фильме и гостевого участия в шоу "Кстати", они нашли общий язык.

Гузеева изначально с сомнением относилась к сотрудничеству, но общение с Харламовым на съемочной площадке изменило ее взгляд. В шоу "Кстати" они держались за руки, и Харламов называл Гузееву "настоящим профессионалом", а она отвечала ему комплиментами, называя "талантливым человеком" и "хорошим мальчиком".

Звезда Comedy Club Азамат Мусагалиев, шутя, спросил Гузееву, как Гарику разговаривать о брачном контракте с возлюбленной. Однако Гузеева отреагировала серьезно, похвалив Харламова и заявив, что для такой красивой девушки, как его возлюбленная, не нужен никакой брачный договор.

Ранее сообщалось: Гузеева назвала Харламова "аутистом".

Тёща фильм 2023/ трейлер/ Гарик Харламов, Лариса Гузеева