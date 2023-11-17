Макаревич* обозвал русский рок

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Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* высказал свое отношение к тому, что Сергей Галанин, Владимир Шахрин, Гарик Сукачев и Константин Кинчев остались в России. Он отметил, что это "плохой старый русский рок", и добавил, что это не означает, будто они не думают об эмиграции, но при этом пожелал им здоровья.

Фото: Википедия

Ранее Макаревич* объяснил, что покинул Россию из-за того, что ему не позволяли делать то, что он считает нужным. В конце октября он избавился от всей своей недвижимости в России, включая квартиру на Ленинском проспекте и дом в коттеджном посёлке "Павлово" Истринского района.



*признан в России иноагентом



Макаревич о рок-н-ролле и сегодняшней России