Алёна Кравец назвала "непопулярность" причиной возвращения Пугачёвой в РФ

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачёва сейчас проживает на Кипре вместе с детьми, Лизой и Гарри, а также своим мужем-иноагентом. Семья обзавелась европейским гражданством, вложив деньги в роскошную недвижимость.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Однако даже с такими благами Народная артистка Советского Союза не обрела счастья, сообщает "Комсомольская правда".

На Кипре Пугачёва сталкивается с трудностями. По словам блогерши Алёны Кравец, там она просто старушка в парике, не привлекающая особого внимания.

"Алла Пугачёва, привыкшая быть суперзвездой, к которой приковано все внимание, сейчас, конечно, очень страдает от потери популярности. Она обожает, чтобы о ней писали. И одна из целей ее недавнего приезда на родину состояла в том, чтобы о ней снова стали говорить.", — приводит слова артистки Утро.ru.

Примадонна получила поддержку от Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой. Близкий друг Пугачевой рассказал о том, как ей пришлось защищать свои активы и недвижимость за рубежом, чтобы не потерять их.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Ни ума, ни сердца! Что не так с обращением Пугачевой к россиянам