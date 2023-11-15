Певец Эдуард Шарлот отчитался перед подписчиками о покупке билета в Россию. Артист заявил, что отправляется в Российскую Федерацию, а не в страну Z.
Исполнитель хита "Язык к языку", который отличился сожжением своего российского паспорта, заявил, что приобрёл билет в Россию.
Певца не напугало даже то, что в России в УМВД Самары его ждут по повестке на допрос. Фото повестки артист опубликовал в своём предыдущем посте в социальных сетях.
Шарлот объяснил, что целью его визита в РФ является сражение за русскоязычную культуру и издание своего нового музыкального альбома.
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