Собирающему деньги на билет в Россию певцу Эдуарду Шарлоту пришла повестка на допрос.
Исполнитель хита "Язык к языку" опубликовал фото поветски на допрос, в которой его просят явиться в УМВД по городу Самара к оперуполномоченному.
"Думаю, эта повестка связана с моим роликом, что посвящён Навальному*…. Дошли слухи, что хотят за экстремизм натянуть", — написал иполнитель в своём микроблоге.
Шарлот отметил, что к травле против него присоединились украинцы.
"Я ещё раз повторяю — сжигайте на костре, суд я не признаю и вас оперов/органов, прочих гос типов", — заявил артист.
Ранее сообщалось, что сжегший российский паспорт певец Шарлот попросил подписчиков собрать ему деньги на покупку билета в Россию.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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