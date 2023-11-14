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Заявивший о возвращении в РФ певец Шарлот получил повестку на допрос: я не признаю вас оперов

0:56
Шоу-бизнес

Собирающему деньги на билет в Россию певцу Эдуарду Шарлоту пришла повестка на допрос.

Заявивший о возвращении в РФ певец Шарлот получил повестку на допрос: я не признаю вас оперов
Фото: Инстаграм Эдуарада Шарлота

Исполнитель хита "Язык к языку" опубликовал фото поветски на допрос, в которой его просят явиться в УМВД по городу Самара к оперуполномоченному.

"Думаю, эта повестка связана с моим роликом, что посвящён Навальному*…. Дошли слухи, что хотят за экстремизм натянуть", — написал иполнитель в своём микроблоге.

Шарлот отметил, что к травле против него присоединились украинцы. 

"Я ещё раз повторяю — сжигайте на костре, суд я не признаю и вас оперов/органов, прочих гос типов", — заявил артист.

Ранее сообщалось, что сжегший российский паспорт певец Шарлот попросил подписчиков собрать ему деньги на покупку билета в Россию.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Шарлот - Щека на щеку (Photoshoot backstage)
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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