Сжегший паспорт РФ певец Шарлот заявил о возвращении в Россию: вы можете меня не судить как какого-то преступника

1:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сжегший российский паспорт певец Шарлот решил вернуться в Россию и попросил денег на дорогу домой у подписчиков.

Фото: Инстаграм Эдуарада Шарлота

Исполнитель хита "Язык к языку" заявил, что заранее сообщает о своём возвращении в Россию, так как не хочем быть тайным гостем.

"Я еду к себе домой, в родную страну", — сказал Шарлот в своём видеобращении, опубликованном в запрещённой социальной сети.

Живущий в Армении Шарлот объяснил, что записал музыкальный альбом и желает его презентовать на русскоязычную аудиторию.

"Всё это время я предпринимал разные методы, чтобы что-то понять, потому что кругом разные информации", — объяснил исполнитель.

Он отметил, что будет бороться за своё право быть русским поэтом, композитором и гражданином, так как предопределил свою жизнь рускоязычной культурой.

"Мне понадобится поддержка. Вы можете меня не судить как политика или как какого-то преступника, потому что мое лицо и мои высказывания полноценны в искусстве", — сказал Шарлот.

Он признался, что ему нужны деньги на дорогу.

"Мне понадобится денежная масса небольшая, буквально на билет, накиньте на билет. Как только будут деньги, я сразу же вылетаю", — пообещал артист.

Ранее сообщалось, что певец Шарлот сжёг на камеру российский паспорт и оказался в ловушке в аэропорту Еревана.

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