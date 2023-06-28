Певец Шарлот сжёг на камеру российский паспорт и оказался в ловушке в аэропорту Еревана

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Шарлот устроил перфоманс с сжиганием российского паспорта, однако последствия такого шага для артиста оказались плачевными.

Исполнитель хита "Щека на щеку" в последнее время устраивает в своих социальных сетях публичные истерики. Шарлот пел оскорбительные для российской власти песни и даже рвал на камеру портрет Владимира Путина.

Певец демонстративно сжёг российский паспорт, однако не предвидел проблемы, которые после этого его ожидали.

Шарлот пожаловался подписчикам на то, что оказался в ловушке в аэропорту Еревана, куда прилетел по российскому паспорту.

"Просился в Киев, но там молчат. Из аэропорта не выпускают без документов, вообще никуда не выпускают. У меня нет другого паспорта, что теперь делать?" — поделился криком души недальновидный артист.

Ранее сообщалось, что телеведущий Оскар Кучера отказался уничтожить американский паспорт сына.

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Шарлот - Щека на щеку (Photoshoot backstage)