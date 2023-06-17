Оскар Кучера отверг патриотическое предложение Корчевникова порвать американский паспорт сына: "Мой ребёнок родился в другом мире"

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актёр Оскар Кучера рассказал, почему не готов порвать американский паспорт своего сына.

Фото: riafan.ru

Недавно Оскар Кучера принял участие в телепрограмме Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба". Во время интервью ведущий, преисполненный патриотических чувств, предложил актёру избавиться от паспорта США, который имеет его сын, однако артист отверг это предложение.

Напомним, младший сын Оскара кучера родился в Майами, что дало ему возможность стать гражданином США. По словам артиста, в Америке живут разные люди, поэтому не нужно их всех считать врагами. Также актёр отметил, что американские паспорт даёт его ребёнку возможность путешествовать по всему миру без виз. В заключение артист добавил, что сын сам решит, что делать с паспортом гражданина США, когда вырастет.

"Мой ребёнок родился в Америке в другом мире. Я дал ребенку возможность передвигаться по миру без виз", — заявил актер.

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