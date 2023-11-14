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Сергей Шнуров опроверг слухи об отъезде из РФ и раскритиковал уехавших артистов

1:19
Шоу-бизнес

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров решил отказаться от аккаунтов в социальных сетях, предпочитая дистанцироваться от светской сцены.

Сергей Шнуров опроверг слухи об отъезде из РФ и раскритиковал уехавших артистов
Фото: Openverse by Клопс is licensed under CC BY-SA 4.0

В марте 2023 года Telegram-канал "ПУЛ" со ссылкой на источники в окружении Шнурова раскрыл информацию о предполагаемом получении им гражданства одной из европейских стран с намерением покинуть Россию. Однако артист опроверг данную информацию.

В комментарии лидер группы высказал свое разочарование в адрес медиа-ресурсов, подчеркнув, что его недвижимость ограничивается Москвой и Санкт-Петербургом. Он утверждает, что не имеет намерения покидать Родину, и обвинил журналистов в распространении неподтвержденных слухов.

"Пора уже перестать журналистам распускать сплетни, не подтвержденные ни одним документом. Я живу в России," — приводит слова Шнуров издание "News.Ru".

Певец отметил, что не разделяет выбора артистов, покинувших страну после начала спецоперации.

"Мне эта позиция кажется несколько ущербной. Может быть, они надеются на то, что таким образом они обратят на себя внимание нужных правительств и те им помогут, дадут какую-то денежку, копеечку", — заявил Шнуров.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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