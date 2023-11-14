Певица Лолита Милявская рассказала о лучших отношениях в ее жизни

1:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Лолита Милявская поделилась откровенными ответами на вопросы в рамках интервью на YouTube-шоу "Без воды". Разговор зашел и о её браках. Певица напомнила, что у неё было настоящих три брака, но она считает самыми замечательными отношениями в своей жизни именно те, которые были позднее.

Фото: Личный аккаунт Лолиты в Instagram by лолита is licensed under https://www.instagram.com/p/CpzdHMgoGvL/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Super.ru пишет, что Лолита упомянула, что хотя её совместный творческий союз с Александром Цекало в "Кабаре-дуэт "Академия"" был отличным бизнес-проектом, но не являлся "лучшим браком" в ее жизни. Отношения с Александром были скорее связаны с работой и профессиональной деятельностью.

Однако она признала, что настоящая любовь пришла к ней позже, и именно с этим мужчиной певица по-настоящему почувствовала себя женщиной. Она отметила, что хотя они не жили вместе, их отношения были основаны на взаимопонимании и принятии друг друга. У него был свой образ жизни, который не подходил Лолите. Она хотела заниматься садоводством, животными и наслаждаться тишиной и спокойствием, чего ее партнер не мог понять. Тем не менее, она сохраняет человеческую любовь к этому человеку, который научил её быть женщиной.

Кроме того, Лолита поделилась ироничным отношением к себе, признавая, что жалеет о том, что мало изменяла в своей жизни. Она говорит, что раньше ругала себя за это, но сейчас относится к этому с иронией и признает, что могла бы изменять больше.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

ЛОЛИТА. 60 лет / Женский разговор о возрасте, мужчинах, сексе, шоу-бизнесе и одиночестве