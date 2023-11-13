Shaman спел гимн и встал на колено на Русском экономическом форуме в Челябинске

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Зрители после концерта во время закрытия Русского экономического форума, который проходил в Челябинске, стали делиться впечатлениями от выступления Shamanа (настоящее имя — Ярослав Дронов).

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

Второй день Форума завершился праздничным концертом в пятницу, 10 ноября.

На мероприятие могли попасть только те, у кого были специальные пригласительные билеты. Как сообщает 31tv. ru, артист исполнил свои патриотичные хиты в концертном комплексе "Таганай", в том числе, знакомую многим песню "Я русский".

На кадрах выступления, выложенных в Сеть, видно, как в финале концерта артист исполнил гимн Российской Федерации и в завершении номера встал на одно колено перед зрителями.

"Вы исполнили мою самую заветную мечту. Именно вы сделали меня самым счастливым человеком на этом свете", — обратился SHAMAN к зрителям.

Личность артиста, который находится на пике своей славы, постоянно подвергается обсуждению. Накануне ряд СМИ сообщали о том, что появилась информация о списанном с интернете дипломе Ярослава.