В Гнесинке рассказали о результатах проверки дипломной работы певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, на антиплагиат.
Учёные из сообщества "Диссернет" ранее нашли в работе Ярослава Дронова фрагменты из "Википедии".
В Российской академии музыки имени Гнесиных заверили, что дипломная работа Дронова оригинальна на 60 процентов.
"В соответствии с положением РАМ имени Гнесиных о государственной итоговой диссертации дипломный реферат Ярослава Юрьевича Дронова проходил проверку на антиплагиат в 2016 году", — объяснили представители университета изданию "Подъём".
Дронов, по словам сотрудников Гнесинки, защитил диплом на отлично.
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