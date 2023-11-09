В Гнесинке заявили, что проверили дипломную работу певца Shaman на антиплагиат

В Гнесинке рассказали о результатах проверки дипломной работы певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, на антиплагиат.

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

Учёные из сообщества "Диссернет" ранее нашли в работе Ярослава Дронова фрагменты из "Википедии".

В Российской академии музыки имени Гнесиных заверили, что дипломная работа Дронова оригинальна на 60 процентов.

"В соответствии с положением РАМ имени Гнесиных о государственной итоговой диссертации дипломный реферат Ярослава Юрьевича Дронова проходил проверку на антиплагиат в 2016 году", — объяснили представители университета изданию "Подъём".

Дронов, по словам сотрудников Гнесинки, защитил диплом на отлично.

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