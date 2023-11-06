Сообщество учёных обвинило певца Shaman в списывании дипломной работы из "Википедии"

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Учёные из сообщества "Диссернет" заявили, что певец Shaman списал свою дипломную работу из интернета.

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

Представители сетевого сообщества "Диссернет", в состав которого входят профессиональные учёные, заявили, что певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, не сам написал свою дипломную работу.

Дипломная работа выпускника "Гнесинки" Дронова была посвящена рекламе музыкального произведения.

Учёные утверждают, что половина этой работы была списана Дроновым из "Википедии", а также других доступных в сети информационных материалов.

После выпуска из "Гнесинки" Дронов получил степень кандидата искусствоведения.

Эксперты "Диссернета" занимаются экспертизами диссертаций, защищённых в научных и образовательных учреждениях России.

Ранее священник Павел Островский раскритиковал певца Shaman за нажатие "ядерной кнопки" на концерте.

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