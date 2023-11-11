Оскар Кучера набросился на Прохора Шаляпина на съемках шоу "Новые звезды в Африке"

1:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Внезапно на проекте возник конфликт между Прохором Шаляпиным и Оскаром Кучерой. Причина конфликта была проста: Прохор не мог определиться, с кем из участников ему следует сотрудничать, и в какую коалицию вступить. Это раздражало телеведущего, который рассчитывал на поддержку Шаляпина перед голосованием на вылет.

Фото: prt scr youtube.com/PROжизнь

В конце концов терпение актера лопнуло, и он высказал Шаляпину все, что думает о нем. Однако большую часть речи Кучеры пришлось заменить цензурой. Реакция Прохора Шаляпина не заставила себя ждать: он назвал актера маргиналом.

"Для меня это было двойным шоком. Во-первых, я не привык к такому общению. Во-вторых, я всегда считал Оскара телевизионным персонажем, и я точно не ожидал, что он начнет вести себя как маргинал. Он для меня упал в рейтинге на 100 этажей. Так себя вести просто нельзя!" — заявил Прохор Шаляпин в шоу.

Оскар Кучера признался, что едва сдерживал себя, и только камеры удерживали его от того, чтобы ударить Шаляпина. Во время вечернего голосования актер, как стало известно, все же замахнулся на певца и ударил его по руке. Предотвратить назревающую драку смог только ведущий шоу Михаил Галустян с большим трудом.

"Шоу смотрят мои дети. Ведите себя культурно, пожалуйста", — сказал Галустян.

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