Известный стилист-парикмахер Александр Данилов назвал звёзд, состояние волос которых оставляет желать лучшего.
Данилов, который известен созданием маски для волос из козьего навоза, на церемонии вручения премии Fashion People Awards раскритиковал знаменитостей за неудачные причёски.
Он заявил, что "ужасный" блонд у Анастасии Волочковой. Он уверен, что балерина вправе возглавить мировой антирейтинг. Он призвал её срочно сходить к парикмахеру.
Стилист низко оценил качество шевелюры Люси Чеботиной и любительницы париков — Алёны Кравец.
"Парик очень легко различить. Mia Boyka часто пользуется, Anna Asti тоже носит парики, Мари Краймбрери", — сказал парикмахер.
Ранее сообщалось, что Волочкова села на шпагат на приёме у стоматолога.
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