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Стилист-парикмахер Данилов назвал антирейтинг звёзд с "ужасным" блондом: Волочкова в топе

0:54
Шоу-бизнес

Известный стилист-парикмахер Александр Данилов назвал звёзд, состояние волос которых оставляет желать лучшего.

Стилист-парикмахер Данилов назвал антирейтинг звёзд с "ужасным" блондом: Волочкова в топе
Фото: Личный аккаунт Анастасии Волочковой в Instagram

Данилов, который известен созданием маски для волос из козьего навоза, на церемонии вручения премии Fashion People Awards раскритиковал знаменитостей за неудачные причёски.

Он заявил, что "ужасный" блонд у Анастасии Волочковой. Он уверен, что балерина вправе возглавить мировой антирейтинг. Он призвал её срочно сходить к парикмахеру.

Стилист низко оценил качество шевелюры Люси Чеботиной и любительницы париков — Алёны Кравец.

"Парик очень легко различить. Mia Boyka часто пользуется, Anna Asti тоже носит парики, Мари Краймбрери", — сказал парикмахер.

Ранее сообщалось, что Волочкова села на шпагат на приёме у стоматолога.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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