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Волочкова на приеме у стоматолога села на шпагат

1:14
Шоу-бизнес

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова всегда радует публику своими необычными поступками, и на этот раз она вновь удивила своих поклонников. Звезда посетила стоматологическую клинику, хотя она признала, что испытывает страх перед лечением зубов.

Волочкова на приеме у стоматолога села на шпагат
Фото: wikipedia.org by Alexey Nikishin is licensed under GFDL

"У меня ужас перед уколами и иголками! Это для меня настоящий стресс! Сегодня мне нужно было запломбировать два зубика", - написала в соцсетях Анастасия

Вскоре она преодолела свой страх и доверилась профессионалам, и, кажется, она так расслабилась, что решила продемонстрировать свою гибкость, выполнив продольный шпагат, поднимая ногу выше головы.

Анастасия выполняла свои упражнения под внимательным взглядом медицинского персонала, который оказался открыт к неожиданным развлечениям балерины. В своей подписи к видео она объяснила, что лежание без движения для ее суставов - это "пытка", поэтому ей необходима физическая активность.

В конце визита к стоматологу, Анастасия сделала совместное селфи с врачами, которые ухаживали за ее зубами. Однако она пришутила, что на этом снимке она выглядит, как "страшная рыба".

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Анастасия Волочкова.. Только что..
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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