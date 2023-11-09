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Актер Артур Смольянинов* оставил матери свой кредит: с пенсионеркой будут разбираться приставы

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актер Артур Смольянинов*, известный своей ролью в фильме «9 рота», перестал выплачивать средства по кредиту после того, как покинул Россию. Сумма долга составляет 95 тысяч рублей. Банковские службы пытались связаться с актером для возврата долга, однако безрезультатно.

StarHit пишет, что в результате принято судебное решение об изъятии имущества Артура Смольянинова*. Если имущество не покроет сумму долга, согласно законодательству, обязательства по выплатам могут быть переложены на родственников должника.

Ситуация усугубляется тем, что мать Артура Смольянинова* живет в условиях, далеких от благополучия. Она в одиночку ухаживает за младшим сыном Владимире, страдающим аутизмом.

*Признан инагентом в России

 

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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