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ТНТ Music стёр радугу в клипе популярного бой-бэнда

Шоу-бизнес

Предполагается, что к таким ухищрениям канал решил прибегнуть для того, чтобы не получить штраф за пропаганду ЛГБТ.

ТНТ Music стёр радугу в клипе популярного бой-бэнда
Фото: Википедия

Сегодня сразу несколько источников, включая газета.ру, а также телеграмм-каналы Shot и Baza, опубликовали новость о том, что на ТНТ Music решили избавиться от радуги в клипе группы Seventeen к песне «God Of Music». На этом видео мужчины в яркой одежде танцуют на поле, в то время как над ними сияет радуга. После корректировки, радуга стала напоминать нависшую над участниками южнокорейского коллектива тучу серого цвета.

Телеканал пока не комментировал свои действия, но известно, что ранее ТНТ Music неоднократно получал штрафы за нарушение закона 478-ФЗ. В 2022 году этот закон запретил распространение информации, которая пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию или смену пола.

Seventeen (или SVT) — южнокорейский бойбенд, дебютировавший в 2015 году. В группе 13 участников. Первый мини-альбом коллектива 17 Carat стал самым продолжительным К-поп альбомом года в чартах США (K-pop — аббревиатура от англ. Korean pop — музыкальный жанр, родившийся в Южной Корее и вобравший в себя элементы электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и ритм-н-блюза). Seventeen записали три студийных альбома и двенадцать мини-альбомов.

 

 

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Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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