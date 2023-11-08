Тимати устроил экстремальную фотосессию с акулами и заявил, что она закончилась смертью оператора.
Тимати опубликовал кадры, на которых он позирует в окружении акул, которых он назвал "морскими тиграми".
"Давно не было фото, неслучайно оператор в конце съемки отошёл на ужин акулам, жаль, хороший был парень", — написал под снимками Тимати.
Подписчики рэпера предположили, что исполнитель просто упражняется в жанре чёрного юмора.
Ранее сообщалось, что Тимати подарил своей девушке иномарку почти за 11 миллионов рублей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Сотрудники СБУ и украинские военные вступили в конфликт в ресторане Винницы из-за музыки в русском стиле, сообщает Страна.ua.