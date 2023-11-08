Тимати рассказал о съеденном акулами во время его фотосессии операторе: "Жаль, хороший был парень"

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Тимати устроил экстремальную фотосессию с акулами и заявил, что она закончилась смертью оператора.

Фото: Инстаграм Тимати

Тимати опубликовал кадры, на которых он позирует в окружении акул, которых он назвал "морскими тиграми".

"Давно не было фото, неслучайно оператор в конце съемки отошёл на ужин акулам, жаль, хороший был парень", — написал под снимками Тимати.

Подписчики рэпера предположили, что исполнитель просто упражняется в жанре чёрного юмора.

Ранее сообщалось, что Тимати подарил своей девушке иномарку почти за 11 миллионов рублей.

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