Тимати подарил своей возлюбленной Porsche за 11,4 миллиона рублей

Российский рэпер Тимати удивил свою возлюбленную Валентину Иванову роскошным подарком на день рождения — роскошным автомобилем стоимостью в миллионы рублей. Валентина Иванова поделилась своим волнением на своей странице в Instagram.
В опубликованном видео Валентина Иванова продемонстрировала свой подарок от Тимати — элегантный черный Porsche 911 Carrera. Стоимость этой модели начинается примерно с 11,4 миллиона рублей.
"Спасибо тебе, любовь моя. Продолжай запускать меня в космос" — выразила она свою благодарность.
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