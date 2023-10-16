Тимати подарил своей возлюбленной Porsche за 11,4 миллиона рублей

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский рэпер Тимати удивил свою возлюбленную Валентину Иванову роскошным подарком на день рождения — роскошным автомобилем стоимостью в миллионы рублей. Валентина Иванова поделилась своим волнением на своей странице в Instagram.

Фото: prt scr youtube.com/NIKITA EFREMOV

В опубликованном видео Валентина Иванова продемонстрировала свой подарок от Тимати — элегантный черный Porsche 911 Carrera. Стоимость этой модели начинается примерно с 11,4 миллиона рублей.

"Спасибо тебе, любовь моя. Продолжай запускать меня в космос" — выразила она свою благодарность.

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