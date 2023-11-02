Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк прервала молчание и высказалась о здоровье мамы.
Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анна Заворотнюк ответила на вопрос подписчицы в социальных сетях о самочувствии родительницы.
"Болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло 5 лет. В блоге тоже. Очень болит в груди", — написала наследница актрисы в своём микроблоге.
Ранее сообщалось, что Анастасия Заворотнюк появилась на дне рождения своей мамы.
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