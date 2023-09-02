Актриса Анастасия Заворотнюк появилась дне рождения матери

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Как пишут журналисты, тяжело больная актриса Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время появилась на публике. Об этом сообщает POPCAKE.

Фото: личный аккаунт Анны Заворотнюк в Инстаграм

В этот день 80-летний юбилей отмечала мать звезды Валентина Борисовна. Фотоснимок с празднования выставила внучка женщины, Анна Заворотнюк. На кадрах можно заметить саму именинницу и ее внука Майкла.

Естественно, что увидеть пропавшую с медиарадаров "прекрасную няню" не получилось, так что вопрос ее появления в ресторане остается открытым.

Журналисты, которые уверены, что пропустить день рождения близкого человека она не могла, утверждают, что актриса запретила съемку. Актриса не хочет демонстрировать поклонникам свою изменившуюся внешность.

По слухам, тяжелобольная Заворотнюк ведет активный образ жизни, но это выглядит как вброс, так как никаких сведений об ее реальном состоянии нет — семья никак не комментирует ее самочувствие.

Актриса уже несколько лет борется с глиобластомой — опухолью головного мозга. Изначально близкие Анастасии отрицали новости о болезни артистки, но в итоге правда всплыла.

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