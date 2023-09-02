Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алла Пугачева с семьей вернулась в Израиль после отпуска в Юрмале
Марков высказался о "страшилках и обзывалках" Медведева
Кристина Асмус купила дочери школьный рюкзак итальянского бренда Armani
Музыкант Евгений Маргулис рассказал об обиде Андрея Макаревича*
В Ростове на набережной обокрали участника СВО
Актриса Елена Проклова пролила свет на ссоры Ефремова и Табакова из-за нее
Актер Алексей Янин скончался на 41-м году жизни в результате тяжелого инсульта
В Подмосковье две сестры выдумали историю об изнасиловании после отдыха в клубе
Лолита Милявская в шутку отвела своего любовника в школу

Актриса Анастасия Заворотнюк появилась дне рождения матери

1:16
Шоу-бизнес

Как пишут журналисты, тяжело больная актриса Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время появилась на публике. Об этом сообщает POPCAKE.

Актриса Анастасия Заворотнюк появилась дне рождения матери
Фото: личный аккаунт Анны Заворотнюк в Инстаграм

В этот день 80-летний юбилей отмечала мать звезды Валентина Борисовна. Фотоснимок с празднования выставила внучка женщины, Анна Заворотнюк. На кадрах можно заметить саму именинницу и ее внука Майкла.

Естественно, что увидеть пропавшую с медиарадаров "прекрасную няню" не получилось, так что вопрос ее появления в ресторане остается открытым.

Журналисты, которые уверены, что пропустить день рождения близкого человека она не могла, утверждают, что актриса запретила съемку. Актриса не хочет демонстрировать поклонникам свою изменившуюся внешность.

По слухам, тяжелобольная Заворотнюк ведет активный образ жизни, но это выглядит как вброс, так как никаких сведений об ее реальном состоянии нет — семья никак не комментирует ее самочувствие.

Актриса уже несколько лет борется с глиобластомой — опухолью головного мозга. Изначально близкие Анастасии отрицали новости о болезни артистки, но в итоге правда всплыла.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Шахматистка Горячкина сочла странной историю Горбачёвой: много вопросов

Российская шахматистка Александра Горячкина сочла странным тот факт, что 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва живёт с тренером.

Шахматистка Горячкина задалась вопросом, почему Алина Горбачёва живёт с тренером
Волгоградская учительница покинула класс из-за плохо знающих русский язык детей
В Волгограде учитель сбежала из-за едва говорящих по-русски детей
Назван город, потеря которого похоронит Зеленского
"Искандеры" уничтожили штаб с комсоставом ВСУ — Руденко
Учёные США и Китая рекомендуют поспать днём Анастасия Жукова Российская система просвещения нуждается в коренных преобразованиях Виктор Пахомов Короны мира венчают ключи к Индии Сергей Лебедев
"На Господа надеемся": провидица рассказала о будущем России
В Египте для туристов открыли сезон выгодных предложений: скидки до 30%
Индия решила соблюдать потолок цен на российскую нефть, введённый Западом
Индия решила соблюдать потолок цен на российскую нефть, введённый Западом
Последние материалы
Музыкант Евгений Маргулис рассказал об обиде Андрея Макаревича*
В Ростове на набережной обокрали участника СВО
Актриса Елена Проклова пролила свет на ссоры Ефремова и Табакова из-за нее
Актер Алексей Янин скончался на 41-м году жизни в результате тяжелого инсульта
В Подмосковье две сестры выдумали историю об изнасиловании после отдыха в клубе
Лолита Милявская в шутку отвела своего любовника в школу
Певицу Анну Асти назвали новой Примадонной российского шоу-бизнеса
Mash: доярке из Омской области грозит четыре года тюрьмы за связь с 15-летним другом сына
Гагин объяснил рост числа дезертиров в ВСУ: "Защищать Зеленского — глупо"
Юморист Максим Галкин* проводит время с сыном после возвращение в Израиль
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников