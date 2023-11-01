Известный актёр и народный артист России Виктор Сухоруков высказался относительно возможного отъезда из РФ. В прошлом году некоторые артисты и музыканты покинули страну в связи с началом СВО. Однако Сухоруков принадлежит к числу тех, кто не собирается предавать родину. Любовь к России настолько сильна, что в непростые времена он даже не желает путешествовать, предпочитая остаться рядом с близкими.
В интервью "Дни.ру" актёр отметил, что получал предложения о съёмках в Голливуде, однако зарубежная слава для него имеет небольшое значение.
"Я свой Голливуд давно-давно завоевал. Перед вами сидит орденоносный, народный артист. Относитесь к этому иронично, но это же правда", — высказался Сухоруков.
В конце беседы он также заявил, что в настоящее время не желает путешествовать, особенно, если туда надо попадать "через забор".
"А мне говорят, нет, ты давай через забор лезь, подкоп делай к нам через Турцию. Нет, ребята, так не пойдёт. Вы меня оскорбляете. Буду сидеть дома," — сказал актёр.
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