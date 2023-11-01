Актёр Сухоруков заявил, что не собирается уезжать из РФ на фоне предложений о съёмках в Голливуде

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный актёр и народный артист России Виктор Сухоруков высказался относительно возможного отъезда из РФ. В прошлом году некоторые артисты и музыканты покинули страну в связи с началом СВО. Однако Сухоруков принадлежит к числу тех, кто не собирается предавать родину. Любовь к России настолько сильна, что в непростые времена он даже не желает путешествовать, предпочитая остаться рядом с близкими.

Фото: кадр из художественного фильма "Брат-2"

В интервью "Дни.ру" актёр отметил, что получал предложения о съёмках в Голливуде, однако зарубежная слава для него имеет небольшое значение.

"Я свой Голливуд давно-давно завоевал. Перед вами сидит орденоносный, народный артист. Относитесь к этому иронично, но это же правда", — высказался Сухоруков.

В конце беседы он также заявил, что в настоящее время не желает путешествовать, особенно, если туда надо попадать "через забор".

"А мне говорят, нет, ты давай через забор лезь, подкоп делай к нам через Турцию. Нет, ребята, так не пойдёт. Вы меня оскорбляете. Буду сидеть дома," — сказал актёр.

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