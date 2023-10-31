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Обнародован список российских артистов, которые осенью 2023 уехали из РФ

1:42
Шоу-бизнес

Отдых, деловые проекты, встречи с друзьями и даже радостные семейные события — все эти факторы стали ключевыми причинами, по которым несколько российских знаменитостей решили покинуть Россию осенью. Среди них можно найти актёров, певцов и телеведущих, которые пользуются популярностью у многих.

Обнародован список российских артистов, которые осенью 2023 уехали из РФ
Фото: Личный аккаунт Ларисы Гузеевой в Instagram by лариса гузееаа

Лариса Гузеева была одной из первых, кто решил уехать за границу. Она отправилась в Германию сразу после завершения съёмок шоу "Давай поженимся!"

Также отсутствием на родине отметилась звезда "Чебурашки" Ольга Кузьмина. Она улетела на длительный срок в связи с беременностью и родами, которые ожидалась в аргентинской клинике. После восстановления здоровья она планирует вернуться обратно.

Певица и ведущая Юлианна Караулова также решила провести долгожданный отпуск и выбрала Турцию в качестве места назначения.

Ксения Бородина была вынуждена покинуть Россию в рабочих целях, так как она снимается в качестве ведущей в проекте "Последний герой" в Таиланде. Поначалу эта поездка ей давалась с трудом, но когда её дочки приехали к ней, жизнь в чужой стране стала легче.

Также блогеры Дава, Ольга Бузова и Филипп Киркоров отправились на съёмки в Китай.

Не так давно актриса Мария Кожевникова объявила, что намерена провести отпуск вместе со своей семьёй после рождения младенца. Подобный шаг сделал и комик Илья Соболев вместе со своей семьёй, однако их полёт омрачил конфликт с персоналом авиакомпании.

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Лариса Гузеева о настоящем счастье, женской мудрости и нежелании иметь детей
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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