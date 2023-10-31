Обнародован список телеведущих, уехавших из РФ после начала СВО

1:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После начала СВО на Украине некоторые известные российские личности решили покинуть РФ или прекратили свою работу на телевидении. Обнародован их список.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ивана Урганта

Александр Гуревич

Более 26 лет был ведущим в шоу "Сто к одному", больше не работает в этой программе после своего увольнения с ВГТРК. Он ведёт теперь закрытый образ жизни и избегает появления на публичных мероприятиях. Также с того же канала ушёл Сергей Брилев.

Жанна Агалакова

Ведущая новостей с Первого канала ушла оттуда и призвала россиян перестать смотреть телевидение, считая его "машиной для промывки мозгов". В настоящее время Агалакова проживает во Франции.

Иван Урган и Александр Гудков

Оба из них не работают на Первом канале. Каждый опубликовал "чёрный квадрат" в социальных сетях 24 февраля 2022 года.

Лилия Гильдеева

Ранее известная как участница программы "Сегодня" на НТВ, она покинула телевидение после начала СВО. Гильдеева была дважды награждена благодарностью президента России за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу. Однако после событий на Украине она ушла с ТВ, дав это понять руководству, находясь уже за пределами РФ, пишет NEWS. RU.

Владимир Познер

Он больше не работает на федеральном телевидении после начала СВО. Он бывает в РФ, но много времени проводит за границей.

Максим Галкин*

Комик покинул российское телевидение и признан иноагентом.

Анатолий Белый

Актёр переехал в Израиль, прекратив свою работу над различными телевизионными проектами в России.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Иван Ургант об СВО и своём возвращении в Россию