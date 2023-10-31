Актёр Дмитрий Назаров, известный своим участием в телесериале "Кухня", попытался вернуться в РФ после эмиграции во Францию, однако столкнулся с неудачей. Его антироссийские высказывания, сделанные в период спецоперации на Украине, привели к утрате популярности среди его поклонников.
Даже находясь за границей, Назаров и его жена продолжали создавать антироссийские видеоролики. Однако недавно Смоленская музыкальная школа предложила актёру участвовать в онлайн-программе для детей, где звёзды читают сказки с оркестром. Планировалось, что выступление Назарова состоится 25 октября, но оно было отменено после негодования патриотически настроенных граждан РФ.
Администрация театра объяснила, что они заменили программу и передачу, которая планировалась с участием актёра.
"Запись, где Назаров читает сказку "Двенадцать месяцев", была сделана в феврале 2021 года. Общественность взволновалась, и мы заменили программу", — объяснила администрация театра.
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