Вернувшемуся из Франции актёру Дмитрию Назарову отказали в выступлении в России

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Дмитрий Назаров, известный своим участием в телесериале "Кухня", попытался вернуться в РФ после эмиграции во Францию, однако столкнулся с неудачей. Его антироссийские высказывания, сделанные в период спецоперации на Украине, привели к утрате популярности среди его поклонников.

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Даже находясь за границей, Назаров и его жена продолжали создавать антироссийские видеоролики. Однако недавно Смоленская музыкальная школа предложила актёру участвовать в онлайн-программе для детей, где звёзды читают сказки с оркестром. Планировалось, что выступление Назарова состоится 25 октября, но оно было отменено после негодования патриотически настроенных граждан РФ.

Администрация театра объяснила, что они заменили программу и передачу, которая планировалась с участием актёра.

"Запись, где Назаров читает сказку "Двенадцать месяцев", была сделана в феврале 2021 года. Общественность взволновалась, и мы заменили программу", — объяснила администрация театра.

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Назаров: "Нашу Родину украли"