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Вернувшемуся из Франции актёру Дмитрию Назарову отказали в выступлении в России

1:07
Шоу-бизнес

Актёр Дмитрий Назаров, известный своим участием в телесериале "Кухня", попытался вернуться в РФ после эмиграции во Францию, однако столкнулся с неудачей. Его антироссийские высказывания, сделанные в период спецоперации на Украине, привели к утрате популярности среди его поклонников.

Вернувшемуся из Франции актёру Дмитрию Назарову отказали в выступлении в России
Фото: Wikipedia by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0

Даже находясь за границей, Назаров и его жена продолжали создавать антироссийские видеоролики. Однако недавно Смоленская музыкальная школа предложила актёру участвовать в онлайн-программе для детей, где звёзды читают сказки с оркестром. Планировалось, что выступление Назарова состоится 25 октября, но оно было отменено после негодования патриотически настроенных граждан РФ.

Администрация театра объяснила, что они заменили программу и передачу, которая планировалась с участием актёра.

"Запись, где Назаров читает сказку "Двенадцать месяцев", была сделана в феврале 2021 года. Общественность взволновалась, и мы заменили программу", — объяснила администрация театра.

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Назаров: "Нашу Родину украли"
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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