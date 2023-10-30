Актер Юрий Назаров назвал Галкина* крысой из-за песен Цоя на концерте

Актер Юрий Назаров в беседе с aif. ru осудил выступления юмориста Максима Галкина*, на котором тот исполнил песни Виктора Цоя, сообщает Газета.Ru.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

"Мне не нравится, как Галкин* ведёт себя в этой ситуации. Когда человек оказывается в трудном положении, он должен выбирать слова и поступки осторожно. Вместо этого, Галкин* действует неуместно. Его выступление с песнями Цоя — это, по сути, нападение на память о Викторе Цое и его музыке. Это не уважение к истории и культуре, а скорее попытка привлечь внимание через провокацию," — заявил Назаров.

Актер также считает, что Галкин сам себя поставил в неловкую ситуацию своими действиями. По его словам, Галкин* уехал из России, вероятно, в поисках лучших возможностей, но сейчас осознал, что за границей он не так ценен и востребован, как мог думать. Назаров считает, что Галкину стоило бы проявить смирение и пожалеть о своих поступках и высказанных ранее словах.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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