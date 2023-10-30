Моргенштерн* раскрыл детали знакомства с Павлом Дуровым

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Алишер Моргенштерн* раскрыл подробности своей первой встречи с Павлом Дуровым, основателем социальной сети "Вконтакте" и мессенджера Telegram. Он поделился этой информацией во время подкаста, организованного блоггером FrameTamer (Александр Ермолаев).

Фото: prt scr youtube.com/Моргенштерн

Моргенштерн* объяснил, что для этой встречи Дуров пригласил его на ужин на свою виллу в Дубае. Они сели за стол, ожидая, когда Дуров присоединится к ним, и Моргенштерн* отметил, что начало встречи было немного напряженным и трудным.

Он объяснил это первоначальное раздражение тем фактом, что он и Дуров принадлежат к разным поколениям и имеют разные сферы интересов. Моргенштерн* сказал вначале определенно был небольшой барьер. Затем нам подали по бокалу вина, хотя он не пьет. И как-то мы начали общаться, и он оказался очень простым парнем, как бы странно это ни звучало. У него есть свои убеждения в жизни, свои сферы интересов, но он открыт для общения.

Эта встреча позволила Моргенштерну увидеть, что, несмотря на их разногласия, Дуров был человеком, открытым для дискуссий и обмена мнениями, несмотря на его жизненное положение и обязанности известного предпринимателя.

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МОРГЕНШТЕРН ПРО ТОН И ПАВЛА ДУРОВА