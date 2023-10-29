Депутат Госдумы Драпеко назвала Галкина* предателем после песен Цоя и Шатунова

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Заслуженная артистка России Елена Драпеко, известная зрителям по ролям в фильмах "А зори здесь тихие…", "Безотцовщина" и "Одиноким предоставляется общежитие", а также являющаяся первым заместителем председателя комитета Государственной Думы по культуре, поделилась своим мнением о поведении Максима Галкина*.

Фото: Openverse by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

"Это у нас в стране у Галкина были поклонники, программы на телевидении. А кому он нужен в Европе? Там своих миллион артистов. Вот и выпрыгивает из трусов. А вообще давно пора уже забыть его. Галкин — предатель, он не достоин обсуждения", — передаёт слова Драпеко издание "Аргументы и Факты".

Максим вместе с Аллой Пугачевой и их детьми покинул Россию и уехал в Израиль, а в последствии семья перебралась на Кипр в связи с событиями на Ближнем Востоке. В настоящее время бывший комик путешествует по Европе и дает концерты, где он пытается воскресить ностальгические чувства у русскоговорящей аудитории. В частности, Галкин исполнил песни "Белые розы", пародируя Юрия Шатунова, и "Группу крови на рукаве" Виктора Цоя.

* — признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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