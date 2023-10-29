Арестович* о смерти звезды сериала "Друзья" Мэттью Пэрри: "Совесть не стереть уже никогда"

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фанат сериала "Друзья" Алексей Арестович* прокомментировал смерть американского актёра Мэттью Пэрри.

Фото: скриншот из сериала

Украинский военный аналитик высказался о кончине актёра Мэттью Перри, известного по роли Чендлера в сериале "Друзья".

Актёр был найден мёртвым в ванной в своём доме. Арестович* отметил, что у Пэрри давно были проблемы с запрещёнными веществами.

Экс-помощник офиса Владимира Зеленского считает, что Пэрри своим воплощённым на экране образом помог неуверенным в себе людям, которые пытались "найти себя".

"Главное, что он сыграл человека совести, который мог каламбурить, мог ошибаться, мог делать глупости и давать слабину, но финальное решение всегда принимал от сердца. Сердце его не выдержало. Но совесть не стереть уже никогда", — написал аналитик в своём Telegram-канале.

Арестович призвал аплодировать Пэрри стоя.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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