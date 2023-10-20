Кристина Асмус рассказала, что ей не нравится в партнерах в любовных сценах

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус поделилась некоторыми трудностями, с которыми она сталкивается в актерской профессии, в частности, взаимодействие с партнерами на съемочной площадке. В своем личном блоге она выразила свое мнение по этому поводу.

Фото: prt scr youtube.com/ОК на связи!

Асмус подчеркнула, что для нее вызывают затруднения сцены с актерами, у которых отсутствует актерское образование. Она отвергает халтурное исполнение и ситуации, когда актеры не уделяют должного внимания процессу и вместо того, чтобы вкладываться в сцену, заняты чем-то побоку. Артистка также выразила недовольство ситуациями, когда актеры не следят за гигиенией, особенно перед сценами поцелуев.

Кристина Асмус также упомянула недисциплинированных коллег, которые не учат свой текст, а также кинематографистов, раскрывающих конфиденциальные данные и распространяющих уничижительные истории. Наконец, актрису беспокоят ночные съемки, и она предпочла бы выполнять сложные монологи с истериками утром, а не в поздние часы.

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