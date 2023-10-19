Менеджер тиктокера Дани Милохина Елизавета прокомментировала нападение на своего подопечного в Грузии, о котором ранее написали СМИ.
Елизавета подтвердила, что на блогера действительно напали в Тбилиси, однако подробности произошедшего ей неизвестны.
При этом представитель тиктокера сообщила, что инцидент, к счастью, обошёлся для него без травм.
"Нападение действительно было, подробности я вам рассказать, к сожалению, не могу. После этого Даня отправился к себе домой, потому что планы по интервью были окончены. Никаких травм получено не было, все было в порядке", — сказала Елизавета, которую цитирует Газета.Ru.
Ранее Telegram-канал Mash написал о драке Милохина с жителями Тбилиси. Поводом для неё послужило поведение блогера, который заглянул в окно одного из домов на лице, что очень не понравилось хозяину квартиры. Горожанин пригрозил тиктокеру, попросив его покинуть страну, после чего началась потасовка.
Милохин писать заявление в полицию не стал, и предпочёл оперативно уехать обратно в Дубай.
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