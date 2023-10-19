Певица Ханна призналась, почему хотела расстаться с Пашу

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет что певица Ханна настоящее имя — Анна Курьянова и ее муж Пашу (Павел Курьянов) действительно считаются одной из самых крепких пар на российской эстраде. Однако, как любая пара, они прошли через свои трудности и испытания.

Фото: Личный аккаунт Ханны в Instagram

В интервью для YouTube-канала "Начало", Ханна поделилась подробностями их отношений. На первых порах отношений певица занималась домашними делами и часто сидела дома в ожидании Пашу. Курьяновой было трудно, когда будущий муж приходил поздно домой и погрузившись в свои обиды, она даже подумывала о разрыве отношений.

Но со временем Ханна осознала, что проблема крылась в большом количестве свободного времени, которое она, возможно, уделяла слишком много анализу их отношений. Сейчас у нее гораздо более плотный график в который входит музыкальная карьера и воспитывание двух дочек.

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