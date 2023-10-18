Российский музыкант и основатель группы "Машина времени" Андрей Макаревич* покинул Россию и осел в Израиле, где он теперь проживает. В своём новом интервью певец рассказал, что его жена Эйнат Кляйн постоянно носит с собой пистолет, когда выходит на улицу. Она работает экскурсоводом, ведёт туристические группы и считает, что обязана заботиться о безопасности туристов. Музыкант подчеркнул, что она отлично владеет огнестрельным оружием, и он видел простреленные ей мишени.
Макаревич* также отметил, что в Израиле многие люди носят с собой оружие, хотя они часто скрывают его под одеждой и не афишируют этот факт.
Музыкант утверждает, что страна привыкла жить в режиме ожидания вооружённых нападений, и в каждом доме есть бомбоубежище, где жители могут укрыться в случае воздушных атак. Он также считает, что полиция страны бдит и ловит террористов, поэтому столкновения с ними не так уж страшны.
Стоит отметить, что интервью с Макаревичем было записано до начала палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года, и его мнение о безопасности Израиля могло измениться в свете событий в регионе.
*признан иностранным агентом в РФ решением Минюста от 02.09.22.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?