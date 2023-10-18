Музыкант Андрей Макаревич* рассказал, что его супруга Эйнат Кляйн ходит по улицам Израиля с пистолетом

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский музыкант и основатель группы "Машина времени" Андрей Макаревич* покинул Россию и осел в Израиле, где он теперь проживает. В своём новом интервью певец рассказал, что его жена Эйнат Кляйн постоянно носит с собой пистолет, когда выходит на улицу. Она работает экскурсоводом, ведёт туристические группы и считает, что обязана заботиться о безопасности туристов. Музыкант подчеркнул, что она отлично владеет огнестрельным оружием, и он видел простреленные ей мишени.

Фото: Официальное сообщество Андрея Макаревича в соцсети "В Контакте"

Макаревич* также отметил, что в Израиле многие люди носят с собой оружие, хотя они часто скрывают его под одеждой и не афишируют этот факт.

Музыкант утверждает, что страна привыкла жить в режиме ожидания вооружённых нападений, и в каждом доме есть бомбоубежище, где жители могут укрыться в случае воздушных атак. Он также считает, что полиция страны бдит и ловит террористов, поэтому столкновения с ними не так уж страшны.

Стоит отметить, что интервью с Макаревичем было записано до начала палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года, и его мнение о безопасности Израиля могло измениться в свете событий в регионе.

*признан иностранным агентом в РФ решением Минюста от 02.09.22.

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