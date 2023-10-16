Музыкант Андрей Макаревич* объяснил, почему не воюет за Израиль: "Винтовку не дадут"

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкант Андрей Макаревич* выразил оправдание за то, что он не участвует в боевых действиях в поддержку Израиля.

Фото: Официальное сообщество Андрея Макаревича в соцсети "В Контакте"

"Винтовку мне, к сожалению, не дадут, я выяснял, хотя я очень неплохо стреляю", — заявил в соцсети фронтмен "Машины времени".

Тем не менее, певец обещал, что постарается найти способы, как быть полезным в данной ситуации.

Макаревич* также выразил пожелание искренней победы Израильской армии (ЦАХАЛ) и назвал её бойцов "нашими солдатами".

*признан иностранным агентом в РФ решением Минюста от 02.09.22.

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