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Музыкант Андрей Макаревич* объяснил, почему не воюет за Израиль: "Винтовку не дадут"

0:39
Шоу-бизнес

Музыкант Андрей Макаревич* выразил оправдание за то, что он не участвует в боевых действиях в поддержку Израиля.

Музыкант Андрей Макаревич* объяснил, почему не воюет за Израиль: "Винтовку не дадут"
Фото: Официальное сообщество Андрея Макаревича в соцсети "В Контакте"

"Винтовку мне, к сожалению, не дадут, я выяснял, хотя я очень неплохо стреляю", — заявил в соцсети фронтмен "Машины времени".

Тем не менее, певец обещал, что постарается найти способы, как быть полезным в данной ситуации.

Макаревич* также выразил пожелание искренней победы Израильской армии (ЦАХАЛ) и назвал её бойцов "нашими солдатами".

*признан иностранным агентом в РФ решением Минюста от 02.09.22.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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