Музыкант Андрей Макаревич* выразил оправдание за то, что он не участвует в боевых действиях в поддержку Израиля.
"Винтовку мне, к сожалению, не дадут, я выяснял, хотя я очень неплохо стреляю", — заявил в соцсети фронтмен "Машины времени".
Тем не менее, певец обещал, что постарается найти способы, как быть полезным в данной ситуации.
Макаревич* также выразил пожелание искренней победы Израильской армии (ЦАХАЛ) и назвал её бойцов "нашими солдатами".
*признан иностранным агентом в РФ решением Минюста от 02.09.22.
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