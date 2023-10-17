Телеведущая Юлия Высоцкая отреагировала на критику о ее "дряблых" ногах

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StarHit пишет что телеведущая и актриса Юлия Высоцкая, не обращая внимания на негативные комментарии, продолжает носить мини-юбки и устраивать фотосессии. Она не стремится соответствовать стандартам красоты и любит себя такой, какая она есть.

Фото: Личный аккаунт Юлии Высоцкой в Instagram

В ответ на негативные комментарии о ее ногах со стороны публики, Юлия Высоцкая подчеркнула, что не собирается подстраиваться под ожидания и критику окружающих. Она сообщила, что не собирается толстеть и одеваться скромно, а на своей странице в социальных сетях будет публиковать только те фотографии, которые ей нравятся.

Юлия не боится показывать себя и без косметики, что является редкостью для известных личностей. Ее поклонники восхищаются ею и полагают, что недоброжелатели просто завидуют ей. Они выражают ей поддержку и отмечают ее позитивный настрой, энергию и молодость в глазах.

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