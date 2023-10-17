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Шуфутинский объяснил причины отмены выступлений за границей

0:47
Шоу-бизнес

Российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский объяснил свое решение отменить зарубежные гастроли в беседе с "Аргументами и фактами". Он признался, что у него нет желания покидать Россию, и выразил обеспокоенность по поводу обращения с русскими в зарубежных странах.

Шуфутинский объяснил причины отмены выступлений за границей
Фото: prt scr youtube.com/Comedy Club

"Я даже стараюсь избегать выступлений с концертами за границей, потому что меня беспокоит преобладающее отношение к русским на Западе. Я с этим не согласен. Сегодня во многих странах наблюдается возрождение нацизма и его реабилитация. Любая страна, которая принимает это, на мой взгляд, считается противником", — заявил Шуфутинский, подчеркнув свою глубоко укоренившуюся связь с Россией и любовь к своей Родине.

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Михаил Шуфутинский. Легенды и факты.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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