Российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский объяснил свое решение отменить зарубежные гастроли в беседе с "Аргументами и фактами". Он признался, что у него нет желания покидать Россию, и выразил обеспокоенность по поводу обращения с русскими в зарубежных странах.
"Я даже стараюсь избегать выступлений с концертами за границей, потому что меня беспокоит преобладающее отношение к русским на Западе. Я с этим не согласен. Сегодня во многих странах наблюдается возрождение нацизма и его реабилитация. Любая страна, которая принимает это, на мой взгляд, считается противником", — заявил Шуфутинский, подчеркнув свою глубоко укоренившуюся связь с Россией и любовь к своей Родине.
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