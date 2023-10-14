Актриса Сати Спивакова рассказала про рак груди, который она сумела победить

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Сати Спивакова рассказала на YouTube-канале "Света вокруг света" о своем опыте обнаружения рака груди и успешном пути к выздоровлению.

Фото: Wikipedia

"Июнь изменил мою жизнь, но лучшие времена наступили. Много планов на это лето было запланировано, но всё изменилось из-за болезни", начала свой рассказ Сати.

Актриса рассказала, что каждое лето она привыкла проводить чекапы в клиниках, специализирующихся на женских заболеваниях. Осмотр у гинеколога не выявил никаких проблем, однако визит к маммологу принес ей неприятную новость: рак груди.

"Я чувствовала себя отлично, прошла обследование у маммолога и выяснилось, что всё не так хорошо, как казалось. У меня был рак. Врач позвонил и сказал: 'Есть две новости. Плохая — это рак, хорошая — это самая ранняя стадия'", вспоминает актриса.

Сати подчеркнула, что несмотря на оптимистичные прогнозы врачей, она предпочла скрывать свою болезнь от общественности. Спивакова прошла курс лечения во Франции и успешно одолела онкологическое заболевание.

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