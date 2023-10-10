Певица Ханна поделилась редкими кадрами с младшей дочерью Камиллой, которую скрывает от камер

Super.ru пишет, о том что певица Ханна, настоящее имя которой Анна Курьянова, раскрыла свой секрет успеха, который, как оказалось, довольно прост. Как она поделилась, она черпает вдохновение из счастливых моментов, проведенных в домашней обстановке, а затем переносит эту энергию на сцену, радуя своих поклонников своими выступлениями. В ее личном блоге она регулярно публикует фотографии и видео, чередуя свои сценические выступления с откровенными моментами из семейной жизни.

Фото: Личный аккаунт Ханны в Instagram

Недавно звезда опубликовала пост, в котором делится, как проводит время со своей младшей дочерью Камиллой. Ханна родила Камиллу в начале этого года и пытается защитить ее от публичного внимания и камер. В своем посте Ханна начинает свой день в компании своей бабушки и младшей дочери.

"Самое доброе утро, когда рядом с родными", — написала Ханна.

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